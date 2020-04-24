В честь 50-летнего юбилея выпуска первого автомобиля, АвтоВАЗ сделал специальную серию универсала Lada Vesta SW. Но доступна она будет только на белорусском рынке.

В честь 50-летнего юбилея выпуска первого автомобиля, АвтоВАЗ сделал специальную серию универсала Lada Vesta SW. Но доступна она будет только на белорусском рынке.Называется такая версия Lada Vesta SW Limited Edition и она отличется расширенным пакетом оборудования, сообщает производитель. Автомобиль получил 1,6-литровый 106-сильный мотор и 5-ступенчатую механическую коробку передач.В оснащение Vesta SW Limited Edition входят система помощи при старте на подъеме, ESP, аудиосистема, кондиционер, круиз-контроль, мультируль, обогрев сидений, задние датчики парковки, передний подлокотник, водительское сиденье с поясничной поддержкой, охлаждаемый бардачок, спойлер пятой двери, продольные рейлинги на крыше, легкая тонировка стекол, электрозеркала с обогревом, передние подушки безопасности, дисплей мультимедийной системы на 4,3 дюйма и т.д.Стоимость такого универсала при заказе онлайн - 24 200 белорусских рублей (734 200 российских рублей).Сообщается, что Lada Vesta SW Limited Edition в Беларуси по оснащению полностью соответствует комплектации Comfort для России и ничего отличного от рынка РФ не имеет, цитирует "Лада. Онлайн" пресс-службу АвтоВАЗа.