Банк России 24 апреля проведет аукцион РЕПО тонкой настройки в объеме 500 миллиардов руб. Первая часть сделок пройдет в день проведения аукциона, вторая часть — 27 апреля, сообщает ЦБ.

Банк России 24 апреля проведет аукцион РЕПО "тонкой настройки" в объеме 500 миллиардов руб. Первая часть сделок пройдет в день проведения аукциона, вторая часть — 27 апреля, сообщает ЦБ.ЦБ считает, что российские банки имеют достаточный уровень ликвидности для устойчивой работы финансовой системы. Аукцион РЕПО "тонкой настройки" пройдет с учетом предстоящих ежемесячных налоговых выплат клиентов банков.Аукцион увеличит возможности банков по управлению собственной ликвидностью и сохранению условий установления ставок денежного рынка близко к уровню ключевой ставки ЦБ.ЦБ продолжит отслеживать обстановку с ликвидностью банков и уточнять объемы операций по предоставлению и абсорбированию ликвидности.