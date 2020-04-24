Российские банки осенью могут столкнуться с проблемами из-за ухудшения качества кредитного портфеля, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов на совещании у президента Владимира Путина с руководителями крупнейших российских банков.

Российские банки осенью могут столкнуться с проблемами из-за ухудшения качества кредитного портфеля, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов на совещании у президента Владимира Путина с руководителями крупнейших российских банков.Возникает отложенный эффект накопленных рисков. Несмотря на запас прочности банковской системы, это может осенью создать проблемы. В первую очередь речь идет о возможном ухудшении качества кредитного портфеля банков, отметил Белоусов.Общий кредитный портфель банков по юрлицам составляет 42 триллиона руб. В том числе 16 триллионов руб. приходятся на пострадавшие от пандемии коронавируса отрасли. Это транспорт, строительство, стройматериалы, недвижимость, торговля, услуги населению и некоторые другие отрасли, пояснил Белоусов.Таким образом, объем подлежащих реструктуризации кредитов может составить 4-5 триллионов руб., то есть до трети портфеля кредитов пострадавших отраслей, подчеркнул первый вице-премьер.