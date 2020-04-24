24.04.2020

2020-04-24 17:00:03

Библионочь-2020 во Владимире станет частью Всероссийского онлайн-марафона

В этом году в связи с ограничениями, связанными с угрозой распространения коронавирусной инфекции, владимирская «Библионочь» пройдет как часть Всероссийского онлайн-марафона. Он стартует 25 апреля и завершится 9 мая и посвящен 75-летнему юбилею Победы. Сообщили в пресс-службе мэрии.

Управление культуры и туризма администрации города Владимира, муниципальные библиотеки, известные книжники города присоединятся к «Библионочи» 25 апреля в 16.00. На официальной площадке акции известные актеры, писатели, деятели культуры и спорта и библиотекари всей страны запустят Всероссийский онлайн-марафон #75словПобеды - прочтут строки из военной корреспонденции, личной переписки, отрывки из книг времен Великой Отечественной войны — и передадут эстафету зрителям.

Муниципальные библиотеки Владимира планируют прочтение произведений и воспоминаний о Великой Победе. Владимирцы могут увидеть трансляцию в группе «Городские библиотеки Владимира» и на страничках библиотек-филиалов с 16.00 25 апреля.