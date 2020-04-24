Масштабную кампанию по поддержке тех, кто в авангарде борьбы с коронавирусом COVID-19, развернули в рамках акции Газпром нефть - Медикам. Среди первых адресов - Сургут, Омск.

Масштабную кампанию по поддержке тех, кто в авангарде борьбы с коронавирусом COVID-19, развернули в рамках акции "Газпром нефть — Медикам". Среди первых адресов — Сургут, Омск.Жизненно важный и долгожданный груз встречают омские медики. К крыльцу омской горбольницы №11, где лечат инфицированных коронавирусом, привезли новую медицинскую экипировку.Более миллиона масок, респираторов, специальных костюмов, перчаток и других средств защиты, необходимых для работы с пациентами, уже сегодня начнут использовать."Сейчас основная задача – защитить наших сотрудников, чтобы все были в строю и, чтобы помощь оказывалась всеми медицинскими работниками без каких бы то ни было потерь", — подчеркивает главный врач городской больницы №11 в Омске Анна Лисичкина.Партии, подобные этой, начали доставлять в медицинские центры семи регионов. Всего это около полутора миллионов профессиональных средств защиты для врачей. Все передается бесплатно. Масштабную акцию по поддержке тех, кто в авангарде борьбы с коронавирусной инфекцией, развернули в рамках акции "Газпром нефть — Медикам"."Мы начали с того, что стали бесплатно заправлять все машины медицинских служб в трех сибирских городах. Одновременно с этим начали закупать средства защиты врачей, как в России, так и за рубежом. Они сейчас дефицитные, но мы смогли взять все, что могли. Сегодня в семь российских городов начинаются бесплатные поставки средств защиты, — отмечает член правления "Газпром нефти" Александр Дыбаль. — Одновременно с этим на наших станциях G-Energy по всей стране будет производиться бесплатная замена масел для машин скорой помощи".Внимание уделяется и технической части процесса. Когда люди работают как машины, автомобили, на которых они едут оказывать помощь, точно не должны подвести. В Оренбурге востребована услуга бесплатного техобслуживания для карет скорой помощи.А на заправочные станции в Ханты-Мансийске за топливом и бесплатным кофе то и дело подъезжают спецмашины с бригадами медиков. Кстати, в эти регионы спецгруз тоже прибыл. Сначала его планируют направить в больницы первого эшелона, где лечат самых тяжелых пациентов."Нижневартовск, Сургут, Нефтеюганск и Ханты-Мансийск. Поэтому, я думаю, в первую очередь эти средства индивидуальной защиты — респираторы, маски, костюмы, дезинфицирующие средства – поступят в эти больницы. Сегодня любая помощь, которую оказывает не только система здравоохранения, а любой нефтяной, газовый, неважно какой бизнес, может сегодня помочь, поддержать. Это правильно, это здорово, так и надо работать", — уверен директор департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа Алексей Добровольский.Санкт-Петербург, Ярославль, Оренбургская, Томская и Омская области, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. "Газпром нефть" направила поддержку медучреждениям в регионы, где расположены промышленные и технологические центры предприятия. Десятки тысяч сотрудников там обеспечивают непрерывность добычи и нефтепереработки. Между тем, даже до отдаленных сибирских уголков вирус уже добрался. И меры там тоже принимаются серьезные."Открываем более 500 инфекционных коек, которые необходимо оснастить оборудованием, оснастить средствами индивидуальной защиты тех работников, которые будут работать в этих учреждениях, для того чтобы выйти из этой пандемии. И нашим пациентам быть здоровыми, и медицинским работникам тоже", — добавляет главный врач Ямало-Ненецкого окружного центра профилактики и борьбы со СПИД Людмила Волова.В такой ситуации регионы высоко ценят поддержку бизнеса, призывая объединять силы в борьбе с вирусом."Конечно, в эти дни нам очень нужна помощь, которую наши стратегические партнеры, компания "Газпром нефть", оказывает для решения этих задач, — подчеркивает губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов. — Это очень своевременно для того, чтобы мы все вместе решили эту проблему".Помощь российских нефтяников на этом не заканчивается. В регионах по-прежнему продолжается формирование запаса прочности для борьбы с вирусом и лечения заболевших. В рамках акции "Газпром нефть – Медикам" компания готовит новые ресурсы для поддержки тех, кто на передовой в борьбе с коронавирусом. В планах – поставка аппаратов искусственной вентиляции легких.