Экс-чемпион мира по боксу россиянин Руслан Проводников получил выгодное предложение, которое может сподвигнуть его на возобновление профессиональной карьеры. 36-летний спортсмен последний раз выходил в ринг в 2016 году, проиграв по очкам американцу Джону Молине.

Экс-чемпион мира по боксу россиянин Руслан Проводников получил выгодное предложение, которое может сподвигнуть его на возобновление профессиональной карьеры. 36-летний спортсмен последний раз выходил в ринг в 2016 году, проиграв по очкам американцу Джону Молине.Руслан был чемпионом мира в первом полусреднем весе по версии Всемирной боксерской организации (WBO), выиграв титул у американца Майка Альварадо в 2013 году. Свой чемпионский пояс он носил чуть менее года, уступив летом 2014-го другом американцу Крису Алджиери.Теперь, похоже, наш боксер может возобновить тренировки: "Заявление [о возвращении в ринг] было не спонтанное, — цитирует Проводникова издание "Спорт-экспресс". – Мне поступило предложение, поэтому я и сделал его. Предложение серьезное, и я, если честно, в раздумьях. Нужно ли мне это. Я никогда не гнался ни за славой, ни за деньгами".Боксер признался, что у него "простые цели были: прокормить семью: "А пояс чемпиона — это был ключ к тому, чтобы ее обеспечить. Семья и здоровье – это главное, а материальные ценности бренны. Сегодня я наслаждаюсь жизнью, я сегодня счастлив, у меня есть работа, есть семья, дети. Поэтому я наслаждаюсь жизнью".