В наборы пошли разные крупы, консервы, масло, сахар и соль, макароны

Во Владимирской области волонтёры начали разносить бесплатные продуктовые наборы пенсионерам, которые находятся на вынужденной самоизоляции из-за коронавируса. В первый день социальной акции более 600 бабушек и дедушек получили на дом необходимые продукты.«В наборы пошли разные крупы, консервы, масло, сахар и соль, макароны. Все продукты - длительного хранения», – рассказала руководитель регионального штаба ОНФ Виктория Дерипаско.Продукты закупили на средства спонсоров и благотворителей. Контролирует закупки Владимирское отделение Российского детского фонда.Оформить заявку на доставку продуктов, лекарств или оплату ЖКХ можно, позвонив на «горячую линию» по оказанию помощи пожилым и маломобильным гражданам: 8 (800) 200-34-11.