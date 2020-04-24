514 из них получают пособие по безработице в размере 12130 рублей

Во Владимирской области из-за пандемии коронавируса с 1 марта 1099 человек остались без работы.514 из них получают пособие по безработице в размере 12130 рублей. Для остальных пособие увеличили на 3 тысячи рублей за каждого ребёнка в семье.Всего в регионе в органах службы занятости населения сейчас состоят 13102 человек, среди которых 8352 – признаны безработными. Благодаря работе службы занятости населения более 500 человек в апреле нашли новую работу.