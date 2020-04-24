Военные на Мадагаскаре придумали свой способ борьбы с коронавирусом - они начали бесплатно раздавать местным жителям специальный травяной чай под названием Covid-Organics. Целебные свойства напитка отметил и похвалил президент страны Андри Радзуэлина.

Военные на Мадагаскаре придумали свой способ борьбы с коронавирусом — они начали бесплатно раздавать местным жителям специальный травяной чай под названием Covid-Organics. Целебные свойства напитка отметил и похвалил президент страны Андри Радзуэлина.Как сообщает BBC, травяной чай производится из артемизии (полыни), которая используется при лечении малярии. Национальная медицинская академия страны поставила целебные свойства напитка под сомнение, поскольку они не доказаны.По словам президента Мадагаскара, Covid-Organics дает результат за семь дней. От него якобы вылечились уже двое человек. Радзуэлина отметил, что школьники должны выпивать такой напиток в небольших количествах в течение дня в качестве профилактики.Всемирная организация здравоохранения отреагировала на своеобразное лекарство. В ведомстве призвали не прибегать к самолечению сомнительными средствами.По последним данным, в Мадагаскаре выявлен 121 случай заражения коронавирусом. Ни одного летального исхода не зафиксировано.