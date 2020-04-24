Известному петербургскому бизнесмену и бывшему депутату Госдуму Денису Волчеку предъявили обвинение в покушении на мошенничество в особо крупном размере. По предварительным данным, речь идет о вымогательстве 8 миллионов рублей.

Известному петербургскому бизнесмену и бывшему депутату Госдуму Денису Волчеку предъявили обвинение в покушении на мошенничество в особо крупном размере. По предварительным данным, речь идет о вымогательстве 8 миллионов рублей.Волчек — учредитель многочисленных фармацевтических компаний, избиравшийся депутатом нижней палаты парламента пятого и шестого созывов, — был задержан 22 апреля в Санкт-Петербурге и в тот же день доставлен в Москву. Вместе с ним по тому же уголовному делу был задержан бизнесмен Зураб Плиев.Источник ТАСС уточнял, что они подозреваются в вымогательстве у московского предпринимателя 8 миллионов рублей за непривлечение к уголовной ответственности. По данным "Интерфакса", Волчеку, Плиеву и посреднику инкриминируют мошенничество, поскольку никто из них не имел возможности повлиять на ход расследования уголовного дела.В ближайшее время подозреваемым будет избрана мера пресечения.