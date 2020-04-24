Средняя розничная цена на бензин в России снижается четвертую неделю подряд, с 13 по 19 апреля бензин подешевел на 2 коп. до 44,86 руб. за литр, дизтопливо - на 4 коп. до 47,8 руб. за литр, сообщает Росстат.

Средняя розничная цена на бензин в России снижается четвертую неделю подряд, с 13 по 19 апреля бензин подешевел на 2 коп. до 44,86 руб. за литр, дизтопливо — на 4 коп. до 47,8 руб. за литр, сообщает Росстат.Средняя розничная цена бензина марки Аи-92 снизилась на 3 коп. до 42,42 руб. за литр, Аи-95 — на 3 коп. до 45,85 руб. за литр. Стоимость литра Аи-98 не изменилась — 52,07 руб.Цены на бензин снизились в 17 центрах субъектов России. Наибольшее снижение отмечено в Кызыле (- 1,8%). В Москве и Санкт-Петербурге цены не изменились.Между тем производство бензина в России сократилось на минувшей неделе почти на 10% до 565,3 тысячи тонн, тогда как неделей ранее — на 14,6%.Выпуск дизельного топлива снизился на 4,3% до 1,492 миллиона тонн (неделей ранее — на 1,7%).По данным Автомобильной ассоциации США, средняя цена бензина в США снизилась до $1,93 за галлон (3,78 литра). В пересчете на российскую валюту литр бензина стоит в Америке около 38 руб.Издание Autonews.ru подсчитало, что за последние 20 лет автомобильное топливо в России подорожало в среднем с 8 руб. до 46 руб. за литр (+ 475%).