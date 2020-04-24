Международная федерация волейбола приняла решение перенести чемпионат мира по пляжному волейболу с 2021 на 2022 год. Об этом сообщила пресс-служба организации. Перенос связан с изменениями в спортивном календаре, вызванными пандемией коронавируса.

Международная федерация волейбола приняла решение перенести чемпионат мира по пляжному волейболу с 2021 на 2022 год. Об этом сообщила пресс-служба организации. Перенос связан с изменениями в спортивном календаре, вызванными пандемией коронавируса.Президент FIVB Ари Граса заявил, что перенос Олимпийских игр в Токио на 2021 год существенно повлиял на даты остальных соревнований. Поэтому утверждение новых сроков проведения чемпионата мира по пляжному волейболу он посчитал "лучшим из возможных решений".Мировое первенство-2022 по пляжному волейболу пройдет в Риме. Напомним, что в 2019 году на чемпионате мира в Гамбурге россияне Олег Стояновский и Вячеслав Красильников завоевали золотые медали.