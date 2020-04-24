Правительство Чехии отменило запрет на свободное перемещение по стране. Кроме того, гражданам разрешили выезжать за границу, сообщает .
Министр здравоохранения Адам Войтех уточнил, что по ..
Правительство Чехии отменило запрет на свободное перемещение по стране. Кроме того, гражданам разрешили выезжать за границу, сообщает .
Министр здравоохранения Адам Войтех уточнил, что по возвращении в страну человек должен будет показать справку об отрицательном тесте на COVID-19 или провести две недели на карантине.
Напомним, власти Чехии закрыли границы 16 марта. По последним данным, в стране зарегистрировано 7 188 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 2 152 человека, умерли 210 пациентов, передает .