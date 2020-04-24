Правительство Чехии отменило запрет на свободное перемещение по стране. Кроме того, гражданам разрешили выезжать за границу, сообщает . Министр здравоохранения Адам Войтех уточнил, что по ..

Правительство Чехии отменило запрет на свободное перемещение по стране. Кроме того, гражданам разрешили выезжать за границу, сообщает .Министр здравоохранения Адам Войтех уточнил, что по возвращении в страну человек должен будет показать справку об отрицательном тесте на COVID-19 или провести две недели на карантине.Напомним, власти Чехии закрыли границы 16 марта. По последним данным, в стране зарегистрировано 7 188 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 2 152 человека, умерли 210 пациентов, передает .