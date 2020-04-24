На прошлой неделе рост числа заявок на пособие по безработице в США продолжился исторически беспрецедентными темпами: их количество выросло на 4,4 миллиона, а общее число за последние пять недель составило 26,4 миллиона, заявило министерство труда, передает CNBC.

На прошлой неделе рост числа заявок на пособие по безработице в США продолжился исторически беспрецедентными темпами: их количество выросло на 4,4 миллиона, а общее число за последние пять недель составило 26,4 миллиона, заявило министерство труда, передает CNBC.Общее количество сократилось на 810 тысяч по сравнению с предыдущей неделей, но пятинедельная сумма превысила все приросты рабочих мест после финансового кризиса.Опрошенные Dow Jones экономисты ожидали роста числа заявок по безработице на 4,3 миллиона.Поскольку практически все другие экономические показатели указывают на худший спад со времен Великой депрессии, заявки на пособия по безработице рассматриваются как наиболее актуальный способ измерения степени влияния социальных ограничений, введенных для борьбы с распространением коронавируса, на условия жизни.Все это намного хуже того, с чем экономика США сталкивалась раньше. До этого недельный максимум составлял 695 тысяч заявок в октябре 1982 года.Тем не менее снижение пика, достигнутого несколько недель назад, указывает на то, что "мы, вероятно, увидим пик заявок, когда люди вернутся к работе", сказал Питер Буквар, директор по инвестициям в Bleakley Advisory Group.Количество заявок на прошлой неделе было пересмотрено в сторону сокращения на 8 тысяч до 5,24 миллиона.Несмотря на то что общее количество за неделю, закончившуюся 18 апреля, снизилось, показатель продолжающихся заявок достиг нового рекорда — чуть менее 16 миллионов, увеличившись на 4 миллиона по сравнению с предыдущим периодом. Скользящая средняя за четыре недели подскочила до 5,8 миллиона, увеличившись на 280 тысяч.Итоговое количество остается высоким, поскольку отдельные штаты продолжают пытаться справиться с массовым притоком новых заявок на пособие по безработице. Только во Флориде было зарегистрировано 324718 новых заявок, что почти вдвое больше, чем на прошлой неделе, согласно нескорректированным данным.В отличие от этого в Нью-Йорке наблюдалось снижение почти на 190 тысяч человек, что сократило число заявок вдвое по сравнению с неделей ранее.