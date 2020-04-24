Носорог плохо видит, но при его размерах и весе это уже не его проблема. Этот анекдот приходит в голову после случая в Свердловской области, где огромный карьерный самосвал не заметил грузовик КамАЗ и превратил его кабину в лепешку.

"Носорог плохо видит, но при его размерах и весе это уже не его проблема". Этот анекдот приходит в голову после случая в Свердловской области, где огромный карьерный самосвал "не заметил" грузовик КамАЗ и превратил его кабину в лепешку.Едва не кончившийся трагедией курьез случился в карьере Качканарского горно-обогатительного комбината, что в Свердловской области. О нем сообщил выложивший фото паблик ВКонтакте "Подслушано в Качканаре".В карьере 130-тонный самосвал БелАЗ заправлялся от топливовоза на шасси КамАЗа. После заправки водитель БелАЗа решил, что заправщик уже отъехал - и поехал вправо, не заметив со своего места, что грузовик по-прежнему стоит у него под боком.В итоге огромный самосвал свернул кабину КамАЗа, словно бумажную, превратив ее в металлолом. Водитель заправщика чудом успел выскочить из-под такого "катка" и не пострадал.