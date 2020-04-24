Главный тренер московского хоккейного клуба Динамо Владимир Крикунов раскритиковал современное поколение хоккеистов за их физическую форму.

Главный тренер московского хоккейного клуба "Динамо" Владимир Крикунов раскритиковал современное поколение хоккеистов за их физическую форму."Сейчас все другое: хоккей другой, игроки другие, – приводит слова Крикунова РИА Новости. – Порой смотрю на своих хоккеистов и вижу, что ноги у них, как у индийского крестьянина, и я не могу понять, как они с такими ногами играют в хоккей. А иногда прямо так и говорю: "Что ж вы за хоккеисты за такие, если у вас даже задницы нет?!".По словам Крикунова, в те времена, когда он был игроком, у хоккеистов ноги и ягодицы были таких размеров, что спортсмены не могли подобрать себе джинсы. "Плюс в мое время нас гоняли, будь здоров! И мы понимали: выдержишь – значит будешь играть. А если нет – на твое место придут другие", – подытожил наставник "Динамо".Стоит отметить, что в четверг, 23 апреля, Владимиру Васильевичу исполнилось 70 лет. Ранее, 15 апреля, Крикунов подписал новое соглашение с "Динамо", которое рассчитано на один сезон.Крикунов возглавил столичную команду в октябре 2018 года. Под его руководством "бело-голубые" в сезоне-2018/2019 дошли до второго раунда Кубка Гагарина, где в серии до четырех побед уступили ЦСКА (1:4).Регулярный чемпионат сезона-2019/2020 динамовцы завершили на четвертом месте Западной конференции. На старте плей-офф подопечные Крикунова переиграли "Спартак" (4:2 – счет в серии) и вышли на ЦСКА, но чемпионат был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса.