Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что на прошлой неделе сократилось число тестов на коронавирус в столице. Это связано с недостатком расходных материалов.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что на прошлой неделе сократилось число тестов на коронавирус в столице. Это связано с недостатком расходных материалов.По словам мэра, объемы будут наращиваться. Если еще 2-3 недели назад делали 3-4 тысячи тестов, то затем их довели до 20 тысяч. На прошлой неделе число ежедневного тестирования уменьшилось на 5 тысяч, поскольку в мире просто нет расходных материалов.Сергей Собянин рассказал в ходе интервью телеканалу "Россия 24", что речь идет не о реагентах, а об обычных пластиковых пипетках, которые нужны для того, чтобы раскапать пробы по анализаторам. По словам мэра, такой расходный материал специфичный, маленький, а достать его удается с трудом, заключая контракты и заказывая из-за рубежа нужное сырье.Столичный мэр подчеркнул, что по числу тестов Россия и Москва занимают лидирующие позиции в мире. Целые группы риска будут обследоваться скрининговым методом, даже не болеющие группы, в числе которых врачи, пациенты, предприятия непрерывного цикла, транспорт и так далее. По словам Собянина, в столице используют как отечественные, так и зарубежные тест-системы.Мэр также рассказал, что власти столкнулись с дефицитом медтехники при оснащении новой инфекционной больницы в поселении Вороновское. Особенный недостаток был аппаратов ИВЛ, реанимации.Собянин отметил, что оснащением больниц власти занимаются в ежедневном режиме. По его словам, новая инфекционная больница в Вороновском имеет более высокий уровень, чем объект, построенный оперативно в Ухане.Ранее Сергей Собянин рассказал, что за неделю коечный фонд в Москве будет увеличен в два раза.