Московский международный Дом музыки и Московский международный конкурс пианистов Владимира Крайнева проведут онлайн-конкурс домашних видеозаписей. Участие в необычной акции, которая стартует 23 апреля, смогут принять пианисты из разных стран в возрасте до 22 лет.

Московский международный Дом музыки и Московский международный конкурс пианистов Владимира Крайнева проведут онлайн-конкурс домашних видеозаписей. Участие в необычной акции, которая стартует 23 апреля, смогут принять пианисты из разных стран в возрасте до 22 лет. Заявки принимаются до 15 мая, победители будут объявлены не позднее 1 июня 2020 года.Онлайн-конкурс для начинающих свою карьеру исполнителей призван поддержать юные таланты во время пандемии."Мы все оказались в сложной и непривычной ситуации, – говорит автор идеи, художественный руководитель и председатель жюри конкурса Крайнева, известный пианист Александр Романовский. – Ограничение передвижений, невозможность посещать культурные мероприятия, вынужденное расставание с педагогами, друзьями, единомышленниками – все это сильно отражается на нашем душевном настрое. Мы хотим поддержать молодых исполнителей, которые сейчас находятся дома и вынуждены полностью перестраивать свои творческие и учебные планы. Искренне надеемся, что наша акция поможет начинающим артистам справиться с временными трудностями, ощутить прилив творческих сил и вдохновения".Творческое начинание поддержали известные исполнители, согласившиеся принять участие в работе жюри. Помимо Александра Романовского, оценивать записи будут пианисты Андрей Гугнин (Россия) и Беатриче Рана (Италия).Онлайн-конкурс домашних видеозаписей, как и Конкурс Крайнева, будет проходить в трех возрастных категориях (младшая – родившиеся в 2008 году и позже, средняя – родившиеся в 2005–2007 годах, старшая – родившиеся в 1997-2005 годах). Для участия необходимо прислать ссылку на записанное видео и информацию об участнике в соответствии с объявленными условиями до 15 мая 2020 года. Результаты будут объявлены не позднее 1 июня 2020 года.Обладатели первой премии в каждой возрастной категории смогут выступить онлайн либо прислать видеозапись своего выступления. Выступления онлайн или видеозапись будут доступны на сайте и в социальных сетях конкурса Крайнева и Дома музыки. Девять лауреатов (по три в каждой возрастной категории) также получат персональные онлайн-уроки с членами жюри, а также право принять участие в IV Московском международном конкурсе пианистов Владимира Крайнева, который пройдет в Московском международном Доме музыки весной 2021 года, минуя первый этап отбора по видеозаписям.Подробности и условия участия в онлайн-конкурсе – на официальном сайте Московского международного конкурса пианистов Владимира Крайнева.