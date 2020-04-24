Жуков вернулся на Манежную площадь. Памятник, который убрали месяц назад, 23 апреля снова появился на прежнем месте. Все это время бронзовый маршал провел в мастерской. Скульптуре потребовалась срочная реставрация, завершить которую обещали только ко Дню Победы. Но справились гораздо раньше. Теперь оригинал, который четверть века простоял у стен Исторического музея, вернули.

Жуков вернулся на Манежную площадь. Памятник, который убрали месяц назад, 23 апреля снова появился на прежнем месте. Все это время бронзовый маршал провел в мастерской. Скульптуре потребовалась срочная реставрация, завершить которую обещали только ко Дню Победы. Но справились гораздо раньше. Теперь оригинал, который четверть века простоял у стен Исторического музея, вернули. Но увидеть его целиком пока не получится. Часть памятника скрыта за баннерами.Отреставрированный памятник маршалу Советского Союза Георгию Жукову установили на Манежной площади, сообщает агентство "Москва".20 марта 2020 года в столице демонтировали старый монумент. На его место поставили другой памятник Жукову. Статуя военачальника выполняла воинское приветствие, а у его коня была приподнята левая передняя нога.Глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов рассказал, что новый памятник поставили на время реставрации старого монумента."Ни о какой замене памятника маршалу Жукову не может быть речи. Плановые реставрационные работы были запланированы на март текущего года", – заверил Емельянов.Двойник и оригинал можно было даже сравнить. Но двойник долго не простоял. Он оказался слишком тяжел для постамента.Обновление монумента провели в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. Памятник маршалу был поставлен 25 лет назад, также в связи с юбилеем подписания Акта о капитуляции Германии.Московский департамент культурного наследия накануне сообщил, что в российской столице в 2020 году установят мемориальную доску Юрию Лужкову. Кроме того, на этот год запланировано появление еще трех новых произведений монументально-декоративного искусства.