Банный день устроили главному мосту Петербурга — Дворцовому. Для того, чтобы тщательно отмыть его, понадобилась тяжелая техника.

"Банный день" устроили главному мосту Петербурга — Дворцовому. Для того, чтобы тщательно отмыть его, понадобилась тяжелая техника. Сотрудникам "Мостотреста" пришлось даже остановить движение по одной из полос в направлении к стрелке Васильевского острова.Специалисты очистили от накопившейся за зиму грязи гранитные детали, кованые решетки, поребрики. После этого за работу принялись поливальные машины. Как уточняет ГТРК "Санкт-Петербург", при "водных процедурах" на мосту разрешено использовать только чистую воду. Никаких спецсредств не применяется, чтобы не загрязнять химикатами акваторию города.Работы проводятся в рамках ежегодного месячника по благоустройству. Набережные реки Мойки и канала Грибоедова уже пережили весеннюю уборку. По заверениям специалистов, к маю город приведут в полный порядок.