Экономика Великобритании переживает самый глубокий спад за прошлый век или, возможно, несколько веков из-за введенных для борьбы с распространением коронавируса блокировок, сообщил один из чиновников Банка Англии, передает City A.M.

Экономика Великобритании переживает самый глубокий спад за "прошлый век или, возможно, несколько веков" из-за введенных для борьбы с распространением коронавируса блокировок, сообщил один из чиновников Банка Англии, передает City A.M.Тем не менее член комитета по монетарной политике (MPC) Банка Англии Гертьян Влиге заявил, что, "в принципе", экономика должна "вернуться к траектории (роста), предшествующей вирусу", если ей будет оказана надлежащая поддержка.Влиге также попытался защитить британский ЦБ от обвинений в том, что он финансирует государственные расходы таким образом, что инфляция в стране может вырасти. Он сказал, что Банк Англии не действует, как "Веймарская республика или Зимбабве", которые в свое время пострадали от гиперинфляции.Комментарии члена MPC появились, когда данные показали, что экономика Великобритании в апреле пережила беспрецедентный удар из-за падения активности в крайне значимом для страны секторе услуг.На прошлой неделе британский бюджетный регулятор заявил, что ВВП Великобритании может сократиться на 35% во II квартале. Управляющий Банка Англии Эндрю Бейли и его заместитель Бен Бродбент заявили, что такое падение вполне возможно.Однако Бэйли сказал, что не может поддержать сценарий Управления по бюджетной ответственности, в котором экономика быстро придет в норму. Он предположил, что могут быть некоторые "шероховатости".Влиге считает, что Банк Англии сделал самое резкое заявление о том, что экономика Великобритании разваливается."Кажется, что мы переживаем экономический спад, который происходит быстрее и глубже, чем все, что мы видели в прошлом столетии или, возможно, за несколько столетий", — сказал он.Влиге сказал, что было бы хуже, если бы правительство и Банк Англии не использовали беспрецедентные меры для борьбы с экономическими последствиями вспышки коронавируса.Он сказал, что политика британского центробанка, такая как снижение процентных ставок и наращивание объема скупки облигаций, "работает в одном направлении, предотвращая необоснованное ужесточение финансовых условий, которое, если его оставить без внимания, приведет к еще более резкому экономическому спаду".Влиге более позитивно относится к сложившейся ситуации, чем многие его коллеги-экономисты, заявляя, что производственный потенциал Великобритании должен восстановиться, после того как вирус пройдет."После того как пандемия закончится, и при прочих равных условиях, в принципе, экономика должна вернуться примерно к траектории, предшествующей вирусу", — сказал он.