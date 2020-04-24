Европейская конфедерация волейбола решила не доигрывать нынешний сезон из-за пандемии коронавируса. Таким образом, помимо других еврокубков не состоится и Суперфинал Лиги чемпионов. Заявление о досрочном завершении евротурниров опубликовано на официальном сайте CEV.

Европейская конфедерация волейбола решила не доигрывать нынешний сезон из-за пандемии коронавируса. Таким образом, помимо других еврокубков не состоится и Суперфинал Лиги чемпионов. Заявление о досрочном завершении евротурниров опубликовано на официальном сайте CEV.Ранее сообщалось, что все соревнования под эгидой Европейской конфедерации волейбола отложены на неопределенный срок из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Перенесены были матчи Лиги чемпионов, Кубка вызова и Кубка CEV.Несмотря на досрочное завершение сезона, международная волейбольная организация выплатит клубам-участникам 80 процентов призового фонда.Напомним, что Суперфинал Лиги чемпионов должен был пройти 16 мая в Берлине.