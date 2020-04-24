Федеральная антимонопольная служба провела видеоконференцию с торговыми сетями, в ходе которой в том числе прояснила вопрос с резким ростом цен на лимоны, призвав участников рынка к тому, чтобы те ограничивались разумной прибылью.

Федеральная антимонопольная служба проводит ежедневный мониторинг цен на продукты и лекарства и в случае признаков нарушения незамедлительно применяет меры. В целом резких скачков ни на один товар из списка социально значимых продуктов, как отмечают в ФАС, зафиксировано не было. Но все-таки были и некоторые "золотые товары", цены на которые резко пошли вверх.Как отметил начальник управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев, служба зафиксировала "несколько просто вопиющих фактов, когда до 300%, 400% и 500% на одном этапе доходила наценка", причем наблюдалось это и у сетей, и у поставщиков. По всем этим фактам антимонопольная служба проведет проверку.Сами ретейлеры ссылаются на то, что в некоторых случаях им пришлось в срочном порядке перестраивать логистические цепочки. В частности, X5 Retail указала на то, что в марте прекратились поставки лимонов из Китая. ФАС также отмечает сокращение поставок из-за рубежа до 41%, а также то, что часть импортеров подняла цены до 50-57%.Тем не менее антимонопольная служба отметила, что торговые сети вполне могут повлиять на ситуацию. Как отметил заместитель руководителя ФАС России Алексей Доценко, следует, по возможности, минимизировать работу с посредниками, число которых в некоторых цепочках достигает 3-4, а также серьезного увеличения лотов при закупках, так как наращивание объемов сужает возможный круг продавцов.При этом Алексей Доценко призвал торговые сети придерживаться рыночного уровня цен и смотреть на свои всплески, которые существуют. "Если цена значительно отличается от той цены, которая сложилась в среднем по рынку, то это повод для того, чтобы мы реагировали или по крайней мере внимательно вникали в ситуацию. …Мы все заинтересованы в том, чтобы цена была ниже. Естественно, мы не говорим о том, что сети должны работать без прибыли, прибыль должна быть, но она должна быть разумной", – подчеркнул заместитель руководителя ФАС.