Международный союз конькобежцев (ISU) сообщил на своем официальном сайте, следующий соревновательный сезон 2020-2021 года стартует турниром серии Challenger Series в столице будущей зимней Олимпиады китайском Пекине. Он пройдет с 9 по 13 сентября.

Международный союз конькобежцев (ISU) сообщил на своем официальном сайте, следующий соревновательный сезон 2020-2021 года стартует турниром серии Challenger Series в столице будущей зимней Олимпиады китайском Пекине. Он пройдет с 9 по 13 сентября.После этого фигуристы-участники Challenger Series будут состязаться в Оквилле (17-19 сентября), Братиславе (16-19 сентября), Оберстдорфе (23-26 сентября), Эспоо (8-11 октября), Будапеште (15-17 октября), Алматы (29 октября – 1 ноября), Варшаве (12-15 ноября), Инсбруке (23-30 ноября) и Загребе (2-5 декабря).ISU сообщил также, что расписание всех турниров и серий может изменяться в зависимости от эпидемиологической ситуации в мире. Как уже сообщали 33Live.RuRu, сезон-2019-2020 был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса. В частности, был отменен чемпионат мира в Монреале, который сначала перенесли на осень, а теперь его нет в новом календаре сезона.