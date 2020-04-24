Даже в отсутствие реальных гонок в кулуарах Формулы-1 постоянно возникают слухи и сплетни, которые касаются и самого чемпионата, и отдельных Гран-при, и, конечно, пилотов. Последние дни формулическая публика с жаром обсуждает отказ экс-чемпионат мира Себастьяна Феттеля подписать новый контракт с командой Ferrari.

Даже в отсутствие реальных гонок в кулуарах "Формулы-1" постоянно возникают слухи и сплетни, которые касаются и самого чемпионата, и отдельных Гран-при, и, конечно, пилотов. Последние дни формулическая публика с жаром обсуждает отказ экс-чемпионат мира Себастьяна Феттеля подписать новый контракт с командой Ferrari.Как уже сообщали 33Live.RuRu, итальянская Скудерия предложила четырехкратному чемпиону мира однолетнее соглашение с зарплатой в 12 млн евро за сезон, в то время как ранее немецкий гонщик получал 40 млн евро. Естественно, Феттель счет это почти оскорблением и отверг сделку. Хотя, надо признать, последний сезон в Ferrari ему не удался и он даже проиграл своему напарнику французу Шарлю Леклеру, чья зарплата всего 10 млн евро в год.Эксперты оценили этот шаг итальянской "конюшни" как прямой намек экс-чемпиону на то, что он не вполне соответствует уровню "жеребцов из Маранелло". Это при том, что в Ferrari выстроилась очередь из молодых и амбициозных пилотов, среди которых называют, в первую очередь, испанца Карлоса Сайнса-младшего и австралийца Даниэля Риккардо.Но, как оказалось, и действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон, который, казалось бы, прекрасно себя чувствует в немецком Mercedes, вовсе не против попытать счастья в красном болиде одной из самых известных формулических марок. Инсайдеры, на которых ссылается Евроспорт.Ru, говорят, что британец вполне может перейти в Ferrari. Правда, итальянцам надо иметь в виду, что в этом случае им придется платить зарплату в несколько раз большую, чем они предложили Феттелю: в Mercedes у Хэмилтона оклад 50 млн евро.