Нападающий РБ Лейпциг Тимо Вернер готов перейти в английский Ливерпуль в самое ближайшее время. Однако одного желания игрока мало. Чтобы заполучить 24-летнего немецкого футболиста, красным необходимо заплатить его нынешнему клубу неустойку в размере 52 миллионов фунтов.

Нападающий "РБ Лейпциг" Тимо Вернер готов перейти в английский "Ливерпуль" в самое ближайшее время. Однако одного желания игрока мало. Чтобы заполучить 24-летнего немецкого футболиста, "красным" необходимо заплатить его нынешнему клубу неустойку в размере 52 миллионов фунтов.Как сообщает Sky Sports, в договоре Вернера с клубом, срок которого истекает 30 июня 2023 года, прописан пункт о досрочном выкупе контракта. Однако сумма в 52 миллиона фунтов не устраивает руководство "Ливерпуля".В настоящий момент стороны не ведут никаких переговоров из-за пандемии коронавируса. Ранее главный тренер английского клуба Юрген Клопп собирался встретиться с футболистом, чтобы убедить его перейти в "Ливерпуль".