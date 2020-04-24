Исполнительный директор нефтяного фонда Норвегии, объем которого оценивается в 1 триллион долларов, признал, что действительно облажался и подорвал репутацию фонда, приняв предложение об оплате своего полета от управляющего хедж-фонда, который станет новым главой фонда, пишет The Financial Times.

Исполнительный директор нефтяного фонда Норвегии, объем которого оценивается в 1 триллион долларов, признал, что "действительно облажался" и подорвал репутацию фонда, приняв предложение об оплате своего полета от управляющего хедж-фонда, который станет новым главой фонда, пишет The Financial Times.Ингве Слингстад, который собирается уйти в отставку в сентябре после 12 лет на посту управляющего фонда в служебной записке сообщил сотрудникам, что "на этот раз ему стыдно из-за такой неудачи"."Мне очень жаль, что я подвел вас, подорвал репутацию Norges Bank Investment Management и подвел нашу организационную культуру", — сказал он в сообщении.Такое сообщение может вызвать вопросы о том, почему Слингстад ​​не подал в отставку после самого крупного скандала в 24-летней истории фонда.Губернатор центрального банка Норвегии, который контролирует фонд, согласился на этой неделе, что он покроет расходы на полет на частном самолете в ноябре из Филадельфии в Осло, а также расходы на проживание и питание на семинаре, оплачиваемом Николаем Тангеном, основателем хедж-фонда AKO Capital, который должен заменить Слингстада в качестве исполнительного директора фонда.Отмечается, что сотрудники Norges Bank Investment Management, согласно строгим правилам соответствия фонда, не могут принимать подарки со стороны. Несколько сотрудников NBIM ранее рассказали, что не могут даже принять платный кофе.Слингстад заявил ранее, что полет на частном самолете был первым разом, когда он не воспользовался регулярным рейсом в качестве генерального директора фонда, тем самым он попытался подавить растущий гнев среди сотрудников NBIM."Можно попытаться оправдать чартерный рейс временем, сэкономленным на путешествии. Но не совсем, — сказал Слингстад ​​в сообщении сотрудникам NBIM. — Потеря репутации Norges Bank Investment Management из-за этого обратного рейса на частном самолете оправдала бы несколько недель поездки. Это не соответствовало нашему скромному профилю или нашему бренду".Он добавил: "Это отсутствие здравого смысла и классический пример того, как не быть профессионалом, игнорируя все мои годы опыта и осторожности. Это как альпинизм. Это когда вы спускаетесь вниз, когда вы устали и думаете, что уже сделали это, вы падаете".Как сообщалось ранее, новый исполнительный директор нефтяного фонда Норвегии, размер которого оценивается в $1 триллион, просил своего предшественника о некоторой услуге, после того как оплатил его поездку на семинар с выступлением известных музыкантов.В электронном письме Слингстаду от 6 января Танген, который организовал семинар в Уортоне, попросил действующего на тот момент главу фонда о "небольшой услуге", которая включала в себя рассказ о том, как управлять крупнейшим суверенным фондом в мире "с точки зрения политического руководства, возможностей и тому подобного".