Главный врач московской клинической больницы №15 Валерий Вечорко сообщил об увеличении числа больных коронавирусом, поступающих в тяжелом состоянии, особо отметив, что это люди в возрасте до 40 лет. Взяв в руки телефон, он снял видео в реанимации лечебного учреждения.

Главный врач московской клинической больницы №15 Валерий Вечорко сообщил об увеличении числа больных коронавирусом, поступающих в тяжелом состоянии, особо отметив, что это люди в возрасте до 40 лет. Взяв в руки телефон, он снял видео в реанимации лечебного учреждения."В последнее время к нам в отделение реанимации привозят молодых пациентов в крайне тяжелом состоянии, которым требуется искусственная вентиляция легких. Реанимации работают в загруженном режиме, пациентов очень много, и с каждым днем их становится все больше и больше, особенно молодых пациентов в возрасте около 40 лет, которых привозят уже в тяжелом состоянии", — рассказал доктор.На обнародованных оперативным штабом по ситуации с коронавирусом кадрах видно заполненное заразившимися COVID-19 реанимационное отделение.Вечорко призвал всех соблюдать режим самоизоляции, назвав такую меру единственным способом остановить пандемию. В случае появления каких-либо симптомов он призвал незамедлительно обращаться к врачу и минимизировать все контакты с окружающими.По последним данным, число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в Москве составляет 33,94 тысячи человек, 2448 из них вылечились, 288 скончались.