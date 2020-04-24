Работающие на карантинном посту в Краснодаре инспекторы ДПС на время прекратили проверку пропусков и перестали пропускать стоящих в очереди автовладельцев. Виновницей простоя стала молодая пернатая мама и выводок утят.

Работающие на карантинном посту в Краснодаре инспекторы ДПС на время прекратили проверку пропусков и перестали пропускать стоящих в очереди автовладельцев. Виновницей простоя стала молодая пернатая мама и выводок утят.Эти кадры были сделаны около трех часов дня 21 апреля. На записи видно, что полицейские крайне деликатно отнеслись к маленьким пешеходам — держались в сторонке, стараясь их не напугать. Движение машин было на несколько минут перекрыто, чтобы утка смогла спокойно увести потомство подальше от дороги.В Краснодарском крае, где на сегодняшний день зафиксировано 539 заразившихся коронавирусом, 88 из которых вылечились, а для 14 борьба с COVID-19 закончилась фатально, действуют строгие нормы передвижения на личном и общественном транспорте.