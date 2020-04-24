Работающие на карантинном посту в Краснодаре инспекторы ДПС на время прекратили проверку пропусков и перестали пропускать стоящих в очереди автовладельцев. Виновницей простоя стала молодая пернатая мама и выводок утят.
Работающие на карантинном посту в Краснодаре инспекторы ДПС на время прекратили проверку пропусков и перестали пропускать стоящих в очереди автовладельцев. Виновницей простоя стала молодая пернатая мама и выводок утят.
Эти кадры были сделаны около трех часов дня 21 апреля. На записи видно, что полицейские крайне деликатно отнеслись к маленьким пешеходам — держались в сторонке, стараясь их не напугать. Движение машин было на несколько минут перекрыто, чтобы утка смогла спокойно увести потомство подальше от дороги.
В Краснодарском крае, где на сегодняшний день зафиксировано 539 заразившихся коронавирусом, 88 из которых вылечились, а для 14 борьба с COVID-19 закончилась фатально, действуют строгие нормы передвижения на личном и общественном транспорте.