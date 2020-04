Соединенным Штатам следует уделить внимание 5 тысячам собственных военных, которые заражены коронавирусом COVID-19, а не угрожать другим странам. Американским морякам вообще нечего делать в 7 тысячах километров от дома, в Персидском заливе, они только провоцируют иранских военных.

Соединенным Штатам следует уделить внимание 5 тысячам собственных военных, которые заражены коронавирусом COVID-19, а не угрожать другим странам. Американским морякам вообще нечего делать в 7 тысячах километров от дома, в Персидском заливе, они только провоцируют иранских военных, написал в своем микроблоге Twitter министр иностранных дел Исламской Республики Джавад Зариф.The US military is hit by over 5000 #covid19 infections. @realdonaldtrump should attend to their needs, not engage in threats cheered on by Saddam's terrorists.Also, US forces have no business 7,000 miles away from home, provoking our sailors off our OWN Persian Gulf shores. pic.twitter.com/7CjzabkyVK— Javad Zarif (@JZarif) April 23, 2020Помимо этого, в МИД Ирана был вызван посол Швейцарии, который представляет интересы США в Тегеране, ему передали ноту с протестом против американских угроз. Также в документе указано, что флот Соединенных Штатов незаконно находится в заливе, чем дестабилизирует навигацию в этом регионе, пишет агентство РИА Новости.Напомним, 22 апреля Дональд Трамп написал в Twitter, что разрешил американским морякам топить любое иранское судно, которое будет мешать кораблям ВМС США. Это заявление связано с инцидентом в Персидском заливе, когда несколько катеров КСИР приблизились к группировке 5-го флота Соединенных Штатов и вели себя, по мнению американцев, небезопасно.