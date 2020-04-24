24.04.2020

2020-04-24 20:10:04

Как владимирцам оформить спецпропуск с QR-кодом

Выход на улицу только по пропускам. Руководство области попросило Минкомсвязь включить наш регион в программу по оснащению жителей QR-кодами. Причем заявки на выдачу цифровых пропусков должны оформлять сами жители. Новость сразу же вызвала широкий общественный резонанс. Как выяснилось, очень многие владимирцы не зарегистрированы на портале госуслуг и не имеют современных смартфонов. Так как же быть тем, кто безнадежно отстал от современных технологий. Мы сами обратились на единый номер вызова экстренных оперативных служб -112 за разъяснениями.

- Здравствуйте, подскажите, пожалуйста. Я прочитал в Интернете, что в ближайшее время все граждане нашей области будут оснащены QR-кодами. У меня кнопочный телефон, раскладушка, мне куда этот код нужно прислать, я не понимаю. Обращаюсь к вам за разъяснениями.

- Пока у нас данных нет. Поэтому на этот вопрос ответить ничего не могу. Но, думаю, будет учитываться, что у многих кнопочные телефоны. Возможно будет просто цифровой код. Не могу пока сказать.

Александр Сыпченко

