Мы проходим через беспрецедентный период дефляции, - объявило издание New York Times во вторник, на следующее утро после того, как цены на нефть ушли на отрицательную территорию. WTI упала до невообразимых -$37,63 за баррель. Коронавирус создал беспрецедентный хаос в глобальной экономике, остановив работу промышленных секторов и стран всего мира на фоне карантина. Экономисты предупреждают, что все это обернется крупнейшим экономическим спадом, причем лишь немногие могли предугадать абсурдность отрицательных цен на нефть.

"Мы проходим через беспрецедентный период дефляции", — объявило издание New York Times во вторник, на следующее утро после того, как цены на нефть ушли на отрицательную территорию. WTI упала до невообразимых -$37,63 за баррель. Коронавирус создал беспрецедентный хаос в глобальной экономике, остановив работу промышленных секторов и стран всего мира на фоне карантина. Экономисты предупреждают, что все это обернется крупнейшим экономическим спадом, причем лишь немногие могли предугадать абсурдность отрицательных цен на нефть.Немногие. Но все же были те, кто сумел их предвидеть. Три недели назад, 1 апреля, CNBC опубликовал отчет "Цены на нефть могут вскоре уйти на отрицательную территорию, так как заполняются хранилища, предупреждают аналитики", которые точно предсказали все, что происходит сейчас. "Мировые хранилища нефти могут полностью заполниться за несколько недель, так как из-за кризиса с коронавирусом резко упало потребление, а некоторые из самых мощных мировых производителей нефти начали наращивать объемы производства", — сообщили аналитики.При такой беспрецедентной ситуации невозможно предсказать дальнейшее развитие ситуации на рынке нефти. Некоторые эксперты готовятся к взлету цен на нефть. Несмотря на то что сейчас цены на нефть ниже, чем когда-либо, "один энергетический фонд считает вполне вероятной цену на нефть в $100 за баррель", сообщило издание Midland Reporter-Telegram на этой неделе. На момент подготовки доклада нефть находилась на 18-летнем, а не на историческом минимуме. Во вступлении к статье говорилось: "Но сначала цены должны упасть еще сильнее", так что их желание исполнилось.Цены на нефть за последние 2 месяца резко упали, поэтому "Energy Opportunity Fund поднялся на 20,2% в марте после снижения в первые 2 месяца года". Таким образом, фонд вырос на 3,7% в I квартале, после того как американские нефтяные фьючерсы упали на 66% — "их самый худший квартал за всю историю, сообщает Midland Reporter Telegram: "Фонд, который в прошлом году вырос на 40%, закупая сланцевые компании в США, обратил свое внимание на заполнение нефтяных хранилищ в разных точках мира, особенно в крупнейшем американском хабе в Кушинге. Из-за слишком большого объема нефти и недостатка мест для ее хранения Кушинг может заполниться до предела к середине мая, что приведет к дисбалансу на рынке. Следующий этап — падение цен".Все это говорит о предстоящем взлете цен на нефть. И пока мир стремится сократить добычу нефти, создается почва для "бычьего" рынка. "Мы думаем, что спрос на нефть очень быстро нормализуется. А в следующем году мы столкнемся с беспрецедентным уровнем использования запасов, и мир быстро исчерпает свободные мощности, — заявил генеральный директор Westbeck Жан-Луи Ле Ми. —Этот крах будет означать, что все больше сланцевых производителей должны будут снизить добычу. Остановки и заключение недавней сделки ОПЕК и ее союзников по сокращению добычи создадут основу для восстановления цен в ближайшие годы".Американские сланцевики уже переживали серьезный спад, так как устарели месторождения Западного Техаса. Теперь на фоне падения цен на нефть на Пермском месторождении банкротства и десятки тысяч уволенных сотрудников. Поэтому, когда все нормализуется, будет отмечаться нехватка свободных мощностей. Низкое предложение и высокий спрос. Вот как это устроено. Так что стоит готовиться к цене $100 за баррель.