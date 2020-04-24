Карантин после репетиции парада. Более четырехсот муромских саперов отправились на двухнедельный карантин после участие в подготовке парада Победы. Об этом сообщает ГТРК Владимир.

Карантин после репетиции парада. Более четырехсот муромских саперов отправились на двухнедельный карантин после участие в подготовке парада Победы. Об этом сообщает ГТРК "Владимир".Среди участников репетиций были солдаты, офицеры и прапорщики. Подготовка к торжественному мероприятию началась в феврале и проходила в Подмосковье. Теперь все, кто участвовал в мероприятиях, отправились на 14-дневный карантин. Обсервация расположена в воинской части в Муроме.Все военнослужащие 1-й гвардейской инженерно-сапёрной бригады размещены на изолированном этаже с отдельным входом. Как передает портал "Муром 24", медики регулярно измеряют им температуру.Как известно, президент Владимир Путин принял решение не проводить 9 мая Парад Победы. В связи с эпидемией коронавирусной инфекции торжественные мероприятия перенесены на более поздний срок.