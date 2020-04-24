Всемирная организация здравоохранения предрекла человечеству эпидемии побежденных болезней — кори и полиомиелита в случае прекращения вакцинации.

Всемирная организация здравоохранения предрекла человечеству эпидемии побежденных болезней — кори и полиомиелита в случае прекращения вакцинации.Как передает ТАСС, об этом мировую общественность предупредил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.По его словам, такой сценарий вероятен из-за того, что вследствие пандемии COVID-19 ряд стран закрыли службы иммунизации населения.В декабре 2019 года ВОЗ опубликовала отчет, в котором констатировалось, что почти половина случаев заболевания корью приходится на Украину, Демократическую Республику Конго, Либерию, Сомали и Мадагаскар.Данное заболевание крайне заразно и может вызывать серьезные осложнения, в частности слепоту или отек мозга. Помимо этого, корь повышает риск развития пневмонии и кишечных заболеваний, которые чаще приводят к смерти человека.Полиомиелит представляет собой опасное инфекционное заболевание, в результате которого у детей развивается спинномозговой паралич.Всемирная организация здравоохранения объявила 11 марта эпидемию коронавирусной пневмонии – пандемией. На данный момент в разных странах мира ею заражены 2,667,551 человек, 730,928 вылечились, 186,256 умерли.На 23 апреля в России зафиксировано 62 773 случаев инфицирования коронавирусом, 4774 из них за минувшие сутки. 4891 человек выздоровел, 555 скончались.