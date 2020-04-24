В Москве снова растет число пациентов с подозрением на COVID-19, госпитализированных в стационары. Об этом сообщил оперативный штаб по контролю ситуации с коронавирусом. При этом, по данным Яндекса, снижается уровень самоизоляции.

В Москве снова растет число пациентов с подозрением на COVID-19, госпитализированных в стационары. Об этом сообщил оперативный штаб по контролю ситуации с коронавирусом."На прошлой неделе мы наблюдали стабилизацию ситуации в городе – рост госпитализаций с подозрением на COVID-19 не был зафиксирован. Сейчас ситуация меняется, – рассказали в оперштабе. – Если 4 дня назад в сутки госпитализировали около 1300 человек, в начале недели эта цифра увеличилась до 1400. Вчера было зафиксировано 1800 случаев, и на сегодня этот показатель достиг 1900".В штабе напомнили о необходимости строго соблюдать режим самоизоляции, но, судя по всему, москвичам надоело сидеть на карантине. Судя по данным "Яндекса", индекс самоизоляции 23 апреля составил 3,2. Это означает, что на улице есть люди, и лучше оставаться дома."Яндекс" оценивает уровень самоизоляции по шкале от 0 до 5, при этом 0 означает, что на улицах много людей, а 5 – что все находятся дома.Из ближайших подмосковных городов наибольший индекс показали Железнодорожный и Лобня (3,5), наименьший – Ногинск (2,5).По последним данным, число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России за последние сутки выросло на 4774 и сейчас составляет 62773 человека. 1959 новых случаев заражения зафиксировано в Москве. Число инфицированных коронавирусом в Московской области за сутки возросло на 688.