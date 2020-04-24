Европа начинает ослаблять ограничительные меры из-за коронавируса, а в России наступление пика эпидемии предсказывают на первую половину мая. Последние новости о COVID-19 на 24 апреля 2020 года – в материале Дни.ру.
Европа начинает ослаблять ограничительные меры из-за коронавируса, а в России наступление пика эпидемии предсказывают на первую половину мая. Последние новости о COVID-19 на 24 апреля 2020 года – в материале "Дни.ру".
Коронавирус в мире
Заболели – 2 613 520;
Умерли – 186 705;
Выздоровели – 727 648.
В Европе начинают постепенно ослаблять введенные из-за коронавируса ограничения. В Испании с конца этой недели разрешат выходить на прогулку детям младше 14 лет.
Карантин ослабляют и в Германии. Тем не менее власти ФРГ намерены ввести обязательное ношение масок на улице. По мнению канцлера Ангелы Меркель, человечеству еще долго придется жить с коронавирусом.
Коронавирус в России
Заболели – 62 773;
Умерли – 555;
Выздоровели – 4 891.
В России последние пару дней фиксируется снижение числа зараженных коронавирусом. За последние сутки выявлено 4774 новых случая, из них почти половина приходятся на Москву.
Как сообщает "Дождь" со ссылкой на источники в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом, карантин в России не продлится дольше июня. Отменять ограничительные меры начнут после окончания майских праздников, отмечает телеканал.
В Роспотребнадзоре подготовили план открытия кафе и ресторанов. Он состоит из четырех этапов. На первом планируется разрешить работать заведениям меньше 50 квадратных метров, где не более пяти столиков на 1-2 человека. В дальнейшем предлагается открывать более крупные заведения. На последнем, четвертом этапе, планируется возобновить работу всех кафе и ресторанов, но при условии улучшения эпидемиологической ситуации.
Рестораторы от плана Роспотребнадзора остались не в восторге. По их мнению, львиная доля заведений сможет открыться лишь на четвертом этапе.
Коронавирус в Москве
Заболели – 33 940;
Умерли – 288;
Выздоровели – 2 448.
Ужесточать ограничительные меры из-за коронавируса в Москве пока не требуется, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия-24". По его словам, большинство горожан ведут себя ответственно и поддерживают власти.
"Во многих других крупных городах ситуация несколько отличается: сначала там вводят очень мягкие, очень демократичные меры, а потом вынуждены вводить войска на улицы. Вот мы не хотим этого сценария, поэтому у нас оптимальный режим самоизоляции установлен в Москве", – отметил градоначальник.
Место
Заболели
Умерли
Выздоровели
Москва
33 940
288
2 448
Россия
62 773
555
4 891
США
826 422
42 123
64 233
Весь мир
2 613 520
186 705
727 648
Коронавирус | | |
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