Европа начинает ослаблять ограничительные меры из-за коронавируса, а в России наступление пика эпидемии предсказывают на первую половину мая. Последние новости о COVID-19 на 24 апреля 2020 года – в материале Дни.ру.

Европа начинает ослаблять ограничительные меры из-за коронавируса, а в России наступление пика эпидемии предсказывают на первую половину мая. Последние новости о COVID-19 на 24 апреля 2020 года – в материале "Дни.ру".Коронавирус в миреЗаболели – 2 613 520;Умерли – 186 705;Выздоровели – 727 648.В Европе начинают постепенно ослаблять введенные из-за коронавируса ограничения. В Испании с конца этой недели разрешат выходить на прогулку детям младше 14 лет.Карантин ослабляют и в Германии. Тем не менее власти ФРГ намерены ввести обязательное ношение масок на улице. По мнению канцлера Ангелы Меркель, человечеству еще долго придется жить с коронавирусом.Коронавирус в РоссииЗаболели – 62 773;Умерли – 555;Выздоровели – 4 891.В России последние пару дней фиксируется снижение числа зараженных коронавирусом. За последние сутки выявлено 4774 новых случая, из них почти половина приходятся на Москву.Как сообщает "Дождь" со ссылкой на источники в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом, карантин в России не продлится дольше июня. Отменять ограничительные меры начнут после окончания майских праздников, отмечает телеканал.В Роспотребнадзоре подготовили план открытия кафе и ресторанов. Он состоит из четырех этапов. На первом планируется разрешить работать заведениям меньше 50 квадратных метров, где не более пяти столиков на 1-2 человека. В дальнейшем предлагается открывать более крупные заведения. На последнем, четвертом этапе, планируется возобновить работу всех кафе и ресторанов, но при условии улучшения эпидемиологической ситуации.Рестораторы от плана Роспотребнадзора остались не в восторге. По их мнению, львиная доля заведений сможет открыться лишь на четвертом этапе.Коронавирус в МосквеЗаболели – 33 940;Умерли – 288;Выздоровели – 2 448.Ужесточать ограничительные меры из-за коронавируса в Москве пока не требуется, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия-24". По его словам, большинство горожан ведут себя ответственно и поддерживают власти."Во многих других крупных городах ситуация несколько отличается: сначала там вводят очень мягкие, очень демократичные меры, а потом вынуждены вводить войска на улицы. Вот мы не хотим этого сценария, поэтому у нас оптимальный режим самоизоляции установлен в Москве", – отметил градоначальник.МестоЗаболелиУмерлиВыздоровелиМосква33 9402882 448Россия62 7735554 891США826 42242 12364 233Весь мир2 613 520186 705727 648Коронавирус | | || | | | |