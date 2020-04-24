Нормы общества формируются длительное время. Даже намек на их изменение, как правило, вызывает негативную реакцию - перемены редко воспринимаются позитивно. Довольно часто перемены становятся следствием неожиданного и масштабного события, каким является пандемия COVID-19.

Нормы общества формируются длительное время. Даже намек на их изменение, как правило, вызывает негативную реакцию — перемены редко воспринимаются позитивно. Довольно часто перемены становятся следствием неожиданного и масштабного события, каким является пандемия COVID-19.Стремительно распространяющийся коронавирус угрожает существованию человечества, из-за чего довольно быстро меняются нормы общества. Люди начали носить маски в общественных местах, так как это одно из условий быть здоровым. Для поездки в автобусе требуется маска. Для того чтобы купить продукты в супермаркете, нужно иметь маску на лице. Даже при ловле преступника полицейский должен быть в защитной маске, пишет The National Interest.Власти почти каждого американского города регулярно вводят новые требования и ограничения. Некоторые компании легко адаптируются к жизни при пандемии, в то время как другие болезненно и с потерями привыкают к новым реалиям.В последнее время все чаще недовольные американцы проводят уличные протесты, и все четче наблюдается противостояние между теми, кто поддерживает введенный властями карантин (главным образом медицинские работники, которые каждый день спасают жизнь и видят, как умирают коронавирусные больные), и теми, кто считает жесткие ограничения нарушением конституционных прав (в основном владельцы малого и среднего бизнеса, несущие значительные финансовые убытки).Так, в Балтиморе жизнь для одной части общества — работников служб жизнеобеспечения, водителей автобусов, кассиров продуктовых магазинов и полицейских — стала сложной и опасной. Для жителей города, которые не в ладах с законом, коронавирус открыл "новые возможности". За последний месяц резко увеличилось количество убийств, ограблений и похищений банкоматов.Власти Балтимора, как и многих других американских городов, столкнулись с апокалиптическими проблемами, среди которых нехватка больничных коек и ИВЛ для тяжело больных, дефицит средств индивидуальной защиты для медперсонала, парализованная экономика и стремительный рост безработицы. Усилило напряжение в Балтиморе и состоявшаяся 9 апреля внеплановая встреча городских властей с лидерами местных профсоюзов.Экономические последствия от борьбы с коронавирусом по прогнозам приведут к снижению доходов города в 2021 финансовом году как минимум на $103 млн, что необходимо частично компенсировать с помощью снижения заработной платы полицейских и пожарных либо их увольнением. Профсоюз полицейских охарактеризовал данное предложение как "проявление крайне плохого руководства городом".Профсоюз пожарных также остался недовольным встречей, назвав предложение о сокращении зарплат и увольнении "странным". “Мы знаем, что город должен сбалансировать свой бюджет к июлю и что все пострадали от пандемии, — говорится в заявлении профсоюза пожарных. — Но предлагать такую жертву нашим членам, которые каждый день рискуют жизнью, неприемлемо и вызывает досаду".10 апреля, или на следующий день после того, как городские власти встретились с лидерами профсоюзов, было украдено несколько банкоматов из магазинов, причем в дневное время, что говорит о дерзости преступников. 15 апреля полиция обнаружила на одной из улиц города брошенный грузовик, в кузове которого находились разобранные банкоматы. 21 апреля балтиморские преступники нанесли новый удар, ограбив еще один магазин в центре города. Стремительный рост преступности и бессилие полицейских — новая норма охваченной пандемией Америки.