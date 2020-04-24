Мужчина, похитивший сумку с имуществом у девушки, предстанет перед судом.

Следственным отделом межмуниципального отдела МВД России «Ковровский» завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего жителя города Коврова. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).В ходе предварительного следствия установлено, что в начале октября прошлого года ковровчанин у одного из домов на улице Калинина заметил девушку, которая отвлеклась на то, чтоб закурить. Воспользовавшись ситуацией, мужчина похитил сумку с имуществом на сумму более 27 тысяч рублей и скрылся. В сумке находился мобильный телефон, денежные средства и документы.Оперативники уголовного розыска провели комплекс мероприятий, в том числе, отрабатывали граждан, состоящих на профилактических учетах и ранее привлекавшихся к уголовной ответственности. В результате была установлена личность и местонахождение лица, возможно причастного к совершению преступления.В ходе беседы с указанным гражданином по месту его жительства сотрудник полиции набрал абонентский номер телефона, похищенный у потерпевшей. В квартире подозреваемого раздался звонок. Мужчина отпираться не стал и признался в совершении преступления. Также он указал место, куда выбросил сумку с документами, где полицейские ее и обнаружили.В ходе следствия ущерб потерпевшей был возмещен в полном объеме.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.