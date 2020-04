Британская рок-группа The Rolling Stones впервые за восемь лет выпустила новый сингл. Трек Living in a Ghost Town посвящен самоизоляции.

Британская рок-группа The Rolling Stones впервые за восемь лет выпустила новый сингл. Трек Living in a Ghost Townпосвящен самоизоляции.Участники музыкального коллектива начали работать над композицией Living in a Ghost Town еще до карантина, введенного из-за пандемии коронавируса. К удивлению артистов, песня оказалась пророческой."Этот трек действительно напоминает то, что мы переживаем прямо сейчас, поэтому мы захотели поделиться им с вами", – цитирует музыкантов телеканал "". Отмечается, что работа над синглом велась и во время самоизоляции.На официальном ютуб-канале The Rolling Stones был опубликован клип на новую песню. В ролике можно увидеть пустые улицы Лос-Анджелеса, Лондона, Торонто, Кейптауна, Токио и многих других городов.