В эфире программы 60 минут сопредседатель партии Оппозиционная платформа – За жизнь Вадим Рабинович попытался объяснить, зачем Украине понадобился международный преступник Михаил Саакашвили в высших эшелонах власти. Это — логичное завершение шабаша. У антилогичной системы другого ответа быть не может, — отметил депутат Рады.

В эфире программы "60 минут" сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович попытался объяснить, зачем Украине понадобился международный преступник Михаил Саакашвили в высших эшелонах власти."Спрашивать, почему Саакашвили решили сделать вице-премьером по реформам Украины, просто смешно. Это — логичное завершение шабаша. У антилогичной системы другого ответа быть не может", — отметил депутат Рады.Он добавил, что ничему не удивляется после того, как накануне в Незалежной открыли музей-усадьбу одного из организаторов дивизии СС "Галичина", а сегодня начался шахматный турнир имени Степана Бендеры. И при этом телевизионный канал "112" хотят лишить лицензии за показ мультфильма "Необыкновенные приключения Серафимы", занявший первое место на Православном фестивале в Покрове. Вместе с тем Рабинович считает, что Зеленский имеет полное право назначать на высокие должности, кого хочет, но этот человек должен быть чист перед законом."Я согласен с тем, чтобы Саакашвили стал вице-премьером и даже поддержу нашего президента, но с одним условием: пусть сначала Саакашвили экстрадируют в Грузию, где он приговорен к 4 годам лишения свободы. Он отсидит 4 года, выйдет на свободу с чистой совестью и тогда пусть возвращается к нам вице-премьером", — сказал депутат Рады.Политик напомнил, что год назад многие члены партии "Оппозиционная платформа" отдали свои голоса за Зеленского, голосуя против Порошенко. И были некоторые надежды на позитивные изменения в стране. "Сейчас таких надежд нет", — заключил Рабинович.Михаил Саакашвили получил украинское гражданство в 2015 году и стал губернатором Одесской области. Через год президент Украины Петр Порошенко уволил Саакашвили, а впоследствии лишил украинского паспорта и запретил въезд в страну. В мае 2019-го Саакашвили вернулся на Украину после того, как Зеленский отменил указ о лишении его гражданства.Накануне Михаил Саакашвили заявил, что получил от Зеленского предложение стать вице-премьером по реформам. По данным СМИ, Верховная рада рассмотрит его кандидатуру 24 апреля.