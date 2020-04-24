В российских аптеках в число дефицитных попали препараты, которые лишь возможно помогают при лечении коронавируса. Например, гидроксихлорохин, который применяют при некоторых аутоиммунных заболеваниях. В результате пациенты, которым прописано регулярное применение этого лекарства, уже сейчас не могут найти его в продаже, а любители самолечения рискуют нанести серьезный вред своему здоровью.

В российских аптеках в число дефицитных попали препараты, которые лишь возможно помогают при лечении коронавируса. Например, гидроксихлорохин, который применяют при некоторых аутоиммунных заболеваниях. В результате пациенты, которым прописано регулярное применение этого лекарства, уже сейчас не могут найти его в продаже, а любители самолечения рискуют нанести серьезный вред своему здоровью.У Оли — системная красная волчанка — тяжелое аутоиммунное заболевание, когда почки отказывают, суставы болят. Но по ней не скажешь. Чтобы так было и дальше, нужно каждый день принимать всего одну таблетку гидроксихлорохина."Вот осталось всего пять таблеток. Не думала, что коронавирус так меня коснется", — отметила Ольга.Давно известный препарат от малярии, которым лечат также артрит и волчанку, оказалось, действует и на коронавирус. Ученые пока точно не знают как, но в аптеках его уже не найти. Препарат рецептурный, но раскупили лекарство, похоже, не те, кому его доктор прописал. Теперь гидроксихлорохин перепродают в интернете. Цена доходит до 50 тысяч рублей за 15 таблеток, то есть пачка стоит 200 тысяч.У Маргариты тоже волчанка. Когда она в панике начала оставлять сообщения на форумах и искать гидроксихлорохин, челябинские перекупщики вышли на нее сами."Мне пришло сообщение: "Продам тебе пачку за 7,5 тысячи рублей". Это при условии, что пачка стоит 400-550 рублей максимум", — рассказала Маргарита Подкопаева.Но по и такой цене лекарство уже трудно купить. Председатель координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей Евгений Нифантьев рассказал:"Данного лекарственного препарата сегодня нет, он находится в дефектуре и связано это с тем, что люди услышали — гидроксихлорохин помогает при лечении коронавирусной инфекции. Любыми правдами и неправдами они пытаются это доказать".Гидроксихлорохин действительно во многих странах включили в протокол лечения пациентов с COVID-19."Есть небольшие неконтролируемые исследования, которые говорят о том, что препарат обладает противовирусным эффектом. С другой стороны, это все еще не доказано. Если существует нарушение приема, это может привести просто к летальным последствиям", — отметил академик РАН, научный руководитель НИИ ревматологии имени В. А. Насоновой Евгений Насонов.Именно поэтому и в нашей стране, и во всем мире гидроксихлорохин применяют только в больницах под наблюдением врачей."Самое первое — нужно обратиться к врачу и не пить все подряд, что у вас есть в заветном ящике эти препараты ни для профилактики ни для самолечения использоваться не должны", — прокомментировала главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Елена Малинникова.Есть целый список препаратов, которыми раньше лечили совсем другое, а теперь применяют против COVID-19. Например, лекарства против ВИЧ. У препаратов есть ряд побочных эффектов, но в аптеках этих таблеток уже нет. Похожая ситуация была и с парацетамолом, но его запасы в стране огромные. Фармацевты пополняли аптечные полки, пока жаропонижающим не запаслись все желающие.В нашей стране выпускают и свой гидроксихлорохин, просто до сих пор объемы были небольшие. Теперь же завод в Ставрополе полностью перепрофилировали на выпуск дефицитного препарата."В течение апреля-мая мы должны стране дать около полумиллиона упаковок гидроксихлорохина. Мы начали сейчас клинические исследования, чтобы подтвердить уже научным методом, что его можно использовать для лечения COVID-19", — рассказал генеральный директор ОАО "Синтез" Сергей Клыков.По качеству наш гидроксихорохин не должен уступать оригинальному испанскому препарату.Маргарите упаковку лекарства прислали родственники из Горно-Алтайска. Оле таблетки передадут из Крыма. Но уже в ближайшие недели, после того как все больницы, перепрофилированные под борьбу с инфекцией, будут обеспечены гидроксихрохином, этот препарат отечественного производства появится и в аптеках.