Вечером 23 апреля мэр Москвы в прямом эфире телеканала Россия 24 отвечал на вопросы горожан и ведущего о ситуации с коронавирусом. Во время телеэфира Сергей Собянин отметил, что данные о заболевших коронавирусом, которые публикуются ежедневно, точны.

Вечером 23 апреля мэр Москвы в прямом эфире телеканала "Россия 24" отвечал на вопросы горожан и ведущего о ситуации с коронавирусом.Во время телеэфира Сергей Собянин отметил, что данные о заболевших коронавирусом, которые публикуются ежедневно, точны.Утаивать их бессмысленно, так как чем больше известно о количестве заболевших, тем легче бороться с коронавирусом, сказал столичный градоначальник.Кроме того, напомнил он, исходя из этих данных планируется закупка лекарств, количество коек и средств индивидуальной защиты, добавив, что "это очень важная информация", и власти Москвы к ней относятся "бережно".Собянин также отметил, что сравнивать Москву с другими городами мира не стоит, так как там проверяют только тяжелых больных, что приводит к искажению данных."У нас в стране такой ситуации нет, — заявил столичный градоначальник. — Сколько есть тестов, столько и тестируем".Собянин добавил, что если пациент входит в группу риска, в Москве его стараются "охватить тестированием".