Рост заболеваемости коронавирусом в Москве не носит драматического характера, но проблема продолжает нарастать.

Рост заболеваемости коронавирусом в Москве не носит драматического характера, но проблема продолжает нарастать.Как передает телеканал "Россия 24", об этом общественность проинформировал общественность мэр Москвы Сергей Собянин, отвечая на вопросы горожан.По его словам, рост заболевших COVID-19 в городе вырос на 15%.Столичный градоначальник отметил, что имеется ряд других факторов, которые также говорят о том, что "у нас, к сожалению, эта проблема не уходит, она нарастает".Собянин подчеркнул, что нельзя сказать, что по заболеваемости Москва вышла на плато или наблюдается какая-то позитивная динамика. По его словам, не пройдена даже середина пути.На 23 апреля в России зафиксировано 62 773 случаев инфицирования коронавирусом, 4774 из них за минувшие сутки. 4891 человек выздоровел, 555 скончались. В Москве на утро четверга отмечено 1959 новых случаев заражения, всего в столице зарегистрировано 33 940 случаев COVID-19.Всемирная организация здравоохранения объявила 11 марта эпидемию коронавирусной пневмонии – пандемией. На данный момент в разных странах мира ею заражены 2,670,584 человек, 731,524 из которых вылечились, 186,399 умерли.