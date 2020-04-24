Принятые в Москве меры для поддержки экономики города и незащищенных слоев населения в период распространения коронавирусной инфекции предварительно оцениваются в 170 миллиардов рублей, и это не последние траты.

Принятые в Москве меры для поддержки экономики города и незащищенных слоев населения в период распространения коронавирусной инфекции предварительно оцениваются в 170 миллиардов рублей, и это не последние траты.Как передает телеканал "Россия 24", об этом общественность проинформировал общественность мэр Москвы Сергей Собянин.По его словам, десятки миллиардов выделяются на закупку лекарств, оборудования и препаратов, на перепрофилирование клиник, где ежедневно работает 7-8 тысяч человек.На 23 апреля в России зафиксировано 62 773 случаев инфицирования коронавирусом, 4774 из них за минувшие сутки. 4891 человек выздоровел, 555 скончались. В Москве на утро четверга отмечено 1959 новых случаев заражения, всего в столице зарегистрировано 33 940 случаев COVID-19.