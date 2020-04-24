Обновленное приложение Социальный мониторинг, предназначенное только для москвичей, которые болеют коронавирусом, появилось на одной из платформ, после выздоровления пациента вся информация о нем уничтожается.

Обновленное приложение "Социальный мониторинг", предназначенное только для москвичей, которые болеют коронавирусом, появилось на одной из платформ, после выздоровления пациента вся информация о нем уничтожается.Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.По его словам, в приложение для смартфона передается та информация, которую пациент лично подписывает перед началом лечения. Данное приложение уже появилось в Google Play, а в ближайшее время станет доступно в App Store.Лысенко отметил, что создавать приложение для москвичей, не болеющих COVID-19, не будут. Более того, если горожанин не инфицирован коронавирусной пневмонией, он технически не сможет получить доступ к "Социальному мониторингу".На 23 апреля в России зафиксировано 62 773 случаев инфицирования коронавирусом, 4774 из них за минувшие сутки. 4891 человек выздоровел, 555 скончались.