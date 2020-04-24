Соединенные Штаты не соблюдают договор о сокращении стратегических наступательных вооружений. С февраля 2018 года по настоящее время ядерный арсенал США на 101 носитель превышает установленные рамки.

Соединенные Штаты не соблюдают договор о сокращении стратегических наступательных вооружений. С февраля 2018 года по настоящее время ядерный арсенал США на 101 носитель превышает установленные рамки, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на комментарий Министерства иностранных дел России. Кроме того, американцы не выполняют еще ряд обязательств.Попытки Соединенных Штатов выступать с нравоучениями в адрес других стран выглядят неуместно, отметили во внешнеполитическом ведомстве.Напомним, ранее Госдеп США опубликовал доклад, из которого следует, будто Россия может не выполнять условия СНВ-3.Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений СНВ-3 был подписан в 2010 году. Документ обязывает Россию и США сократить количество ядерных боеголовок до 1550 единиц, а число носителей для них до 700 единиц.