Строительные материалы неизбежно подорожают из-за напряженной экономической обстановки, но правительство поможет избежать необоснованного завышения цен, заявил глава Минстроя Владимир Якушев в интервью РБК.

Строительные материалы неизбежно подорожают из-за напряженной экономической обстановки, но правительство поможет избежать необоснованного завышения цен, заявил глава Минстроя Владимир Якушев в интервью РБК.Существуют объективные причины подорожания импортных стройматериалов или материалов, в которых имеется валютная составляющая, пояснил Якушев. Но находятся желающие заработать на этом.Минпромторг занимает очень жесткую позицию по этому вопросу. Минстрой помогает и дает необходимую аналитику, чтобы контролировать обстановку, подчеркнул министр.Государству необходимо включать все возможные механизмы контроля, чтобы пресечь случаи необоснованного завышения цен на стройматериалы, заключил Якушев.В свою очередь вице-премьер Марат Хуснуллин заявил в интервью телеканалу "Россия 24", что сложная экономическая обстановка привела к задержкам в поставках стройматериалов. "Мы также видим, что они стали немного дорожать", — отметил Хуснуллин. Надеемся, что обстановка стабилизируется и цены на стройматериалы "будут стабильны", пояснил Хуснуллин.Рост цен на стройматериалы является проблемой для застройщиков жилья, поскольку цена, указанная в договорах долевого участия, является жесткой и не зависит от изменения затрат, подчеркнул глава "Национального объединения строителей" Антон Глушков.В частности, лакокрасочные материалы подорожали на 15%, вентиляционное оборудование — на 12%, арматура — на 10%, оцинкованный металл — на 9%, электрика - на 8%, отметил Глушков.