Актриса Дарья Мороз в Прямом эфире на телеканале Россия 1 рассказала, как восприняла выбывание из шоу Танцы со звездами. По ее словам, было очень обидно, грустно и неожиданно.

Актриса Дарья Мороз в "Прямом эфире" на телеканале "Россия 1" рассказала, как восприняла выбывание из шоу "Танцы со звездами". По ее словам, было очень обидно, грустно и неожиданно.Дарья Мороз поделилась, что в этот непростой период, когда закрыты театры и нет возможности реализовываться творчески, проект "Танцы со звездами" стал для нее невероятным вдохновением. Актриса отметила, что со стороны она может показаться строгой, поскольку так ее воспитала мама. При этом Мороз призналась: в таких ситуациях сложно держать лицо.Ведущий шоу Андрей Малахов сказал, что был шокирован выбыванием пары Дарьи Мороз и Святослава Герасимова и видел, как на лице актрисы гуляли мускулы и она словно говорила себе: "Хоть бы не расплакаться". Бывшая участница проекта подчеркнула, что, несмотря ни на что, она благодарна жюри, в числе которого Николай Цискаридзе и Дарья Златопольская.Мороз рассказала, что сразу после выбывания из "Танцев со звездами" она много плакала. Затем половину ночи вместе с друзьями, Святославом Герасимовым и частью постановочной группы проекта они просто разговаривали.Партнер Мороз понимает всю боль Дарьи, поскольку знает, как она работала над собой, какие у нее были планы и амбиции. "После того, как мы остались наедине, то просто крепко обнялись и ничего не говорили", — поделился Святослав Герасимов.В это воскресенье, 26 апреля, на телеканале "Россия 1" — новый выпуск проекта "Танцы со звездами". Смотрите увлекательное шоу и болейте за понравившиеся пары. Начало — в 17:30.