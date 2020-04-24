29-летняя жительница Ульяновской области заработала 43 миллиона рублей на несуществующей госпрограмме. В общей сложности она обманула 133 человек. Сотрудники прокуратуры направили уголовное дело в суд, передает ГТРК Волга.

29-летняя жительница Ульяновской области заработала 43 миллиона рублей на несуществующей госпрограмме. В общей сложности она обманула 133 человек. Сотрудники прокуратуры направили уголовное дело в суд, передает ГТРК "Волга".В качестве жертв мошенница выбирала малоимущих людей. Женщина убеждала их поучаствовать в "государственной программе", но для этого необходимо было оформить кредит в банке. После чего пострадавшие передавали злоумышленнице часть заемных средств, которые она обещала направить в госпрограмму."Обвиняемая обещала людям, что погашение кредитов будет осуществлять государство. Однако, так как такая государственная программа отсутствует, займы погашены не были. Банки начали требовать взыскания с граждан просроченных платежей по кредитам. В настоящий момент собрана достаточная доказательная база. Женщине предъявлено обвинение по статье 159 "Мошенничество". Ей грозит до 10 лет тюрьмы. Приговор будет оглашен в ближайшее время", — говорит помощник прокурора Ленинского района Ульяновска Артем Тимофеев.