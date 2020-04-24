Врачи московских клиник планируют применять методику переливания плазмы переболевших COVID-2019. Об этом рассказал главврач Московского клинического центра инфекционных болезней Сергей Переходов в прямом эфире программы 60 минут.

Врачи московских клиник планируют применять методику переливания плазмы переболевших COVID-2019. Об этом рассказал главврач Московского клинического центра инфекционных болезней Сергей Переходов в прямом эфире программы "60 минут".По его словам, в новом медцентре, который открылся 20 апреля, проходят лечение 45 пациентов, за последние сутки поступили 18. Готовы принимать до 200 человек. Общий коечный фонд составляет 800 мест с максимальным развертыванием до 930.Клиника абсолютно новая, она построена для лечения больных коронавирусной инфекцией. В дальнейшем здесь будут лечиться пациенты с различными инфекционными заболеваниями, начиная от кишечных и до респираторных.Что касается новых методик, в настоящий момент применяем "противомалярийные и антибактериальные препараты". "У наиболее тяжелых пациентов используем моноклональные антитела. Также планируем активно применять положительный опыт китайских врачей, которые успешно используют плазму переболевших COVID", — пояснил он.Главврач добавил, что клиника создана для приема тяжелых больных коронавирусом. "В центре мощная реанимационная служба, 240 коек. "Сейчас в реанимации находятся четыре человека.", — отметил Переходов.После победы над пандемией специализация медцентра останется инфекционной, у нас боксированная система — мельцеровские боксы.